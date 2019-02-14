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Максимум

Банк Оранжевый,

Банк Оранжевый вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,70%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
26 091
Ставка
8,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 300 000 ₽ 8,7
  • максимальная сумма вклада не может превышать 3-кратного размера разовой страховой премии по программе ИСЖ/5-кратного размера страховой премии по программе НСЖ;
  • при этом сумма страховой премии может быть равна сумме вклада или превышать ее
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается при условии заключения договора накопительного страхования жизни (НСЖ, страховщик – ООО «СК «Ренессанс-Жизнь) или договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ, страховщик – ООО «СК «Согласие Вита»)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.02.2019 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимум» в 2 городах России
13 071
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Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
Адрес
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
Сайт
www.bankorange.ru
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