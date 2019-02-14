Максимум
Банк Оранжевый,
Банк Оранжевый вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,70%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
26 091 ₽
Ставка
8,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 300 000 ₽
|8,7
- максимальная сумма вклада не может превышать 3-кратного размера разовой страховой премии по программе ИСЖ/5-кратного размера страховой премии по программе НСЖ;
- при этом сумма страховой премии может быть равна сумме вклада или превышать ее
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад открывается при условии заключения договора накопительного страхования жизни (НСЖ, страховщик – ООО «СК «Ренессанс-Жизнь) или договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ, страховщик – ООО «СК «Согласие Вита»)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимум» в 2 городах России
13 071
Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
- Адрес
- 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
- Сайт
- www.bankorange.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 500-80-88 — единая справочная служба
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