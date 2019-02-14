Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад открывается при условии заключения договора накопительного страхования жизни (НСЖ, страховщик – ООО «СК «Ренессанс-Жизнь) или договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ, страховщик – ООО «СК «Согласие Вита») Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 07.02.2019 11:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.