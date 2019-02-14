Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%) Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма cумма всех приходных операций не может превышать 10-кратный размер суммы вклада на дату открытия или пролонгации Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 1 по 30 день - 0,01%;

с 31 по 90 день - 6,25%;

с 91 по 180 день - 7%;

с 181 по 370 день - 7,25%;

с 371 по 739 день - 6,25%;

с 740 по 1109 день - 5,25% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 22.01.2019 11:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.