Кубышка Плюс
Кошелев-Банк,
Кошелев-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
1110 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
653 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1110 дней
|от 3 000 ₽
|6,5
- три периода начисления процентов: с 1 по 370 день - 7,5%;
- с 371 по 739 день - 6,5%;
- с 740 по 1110 день - 5,5%;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- максимальная сумма
cумма всех приходных операций не может превышать 10-кратный размер суммы вклада на дату открытия или пролонгации
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- с 1 по 30 день - 0,01%;
- с 31 по 90 день - 6,25%;
- с 91 по 180 день - 7%;
- с 181 по 370 день - 7,25%;
- с 371 по 739 день - 6,25%;
- с 740 по 1109 день - 5,25% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 22.01.2019 11:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кубышка Плюс» в 6 городах России
2 825
Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
- Адрес
- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(846) 251-00-00
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