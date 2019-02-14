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Кубышка Плюс

Кошелев-Банк,

Кошелев-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
1110 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
653
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1110 дней
от 3 000 ₽ 6,5
  • три периода начисления процентов: с 1 по 370 день - 7,5%;
  • с 371 по 739 день - 6,5%;
  • с 740 по 1110 день - 5,5%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма

cумма всех приходных операций не может превышать 10-кратный размер суммы вклада на дату открытия или пролонгации

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • с 1 по 30 день - 0,01%;
  • с 31 по 90 день - 6,25%;
  • с 91 по 180 день - 7%;
  • с 181 по 370 день - 7,25%;
  • с 371 по 739 день - 6,25%;
  • с 740 по 1109 день - 5,25% годовых
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
22.01.2019 11:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кубышка Плюс» в 6 городах России
2 825
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Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
Адрес
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 10
Банкоматы 11
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Телефоны
(846) 251-00-00

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