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Надежный

Газтрансбанк,

Газтрансбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 769
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 50 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5000 рублей; в течение первых 90 календарный дней срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
23.01.2019 15:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный» в 2 городах России
1 911
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Газтрансбанк»
Адрес
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321
ОГРН
1020100002955
Отделения и банкоматы
в вашем городе Краснодар
Отделения 4
Банкоматы 6
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Телефоны
(861) 279-03-05 — горячая линия для Майкопа

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