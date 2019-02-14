Валютный+
Газтрансбанк,
Газтрансбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,50%
Сумма
от 500 $
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 508 $
Ставка
1,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|367 дней
|от 500 $
|1
|от 10 000 $
|1,25
|от 100 000 $
|1,5
|367 дней
|от 500 €
|1
|от 10 000 €
|1,25
|от 100 000 €
|1,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 15:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный+» в 2 городах России
1 250
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Газтрансбанк»
- Адрес
- 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321
- ОГРН
- 1020100002955
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 279-03-05 — горячая линия для Майкопа
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