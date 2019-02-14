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Пенсионный

Газтрансбанк,

Газтрансбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
94
Ставка
4,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
2 года
от 1 000 ₽ 4,5
2 года
от 50 $ 1
2 года
от 50 € 0,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1000 рублей, 50 долларов/евро

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
23.01.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 2 городах России
1 252
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Газтрансбанк»
Адрес
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321
ОГРН
1020100002955
Отделения и банкоматы
в вашем городе Краснодар
Отделения 4
Банкоматы 6
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Телефоны
(861) 279-03-05 — горячая линия для Майкопа

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