Пенсионный
Газтрансбанк,
Газтрансбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
94 ₽
Ставка
4,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|2 года
|от 1 000 ₽
|4,5
|2 года
|от 50 $
|1
|2 года
|от 50 €
|0,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1000 рублей, 50 долларов/евро
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 2 городах России
1 252
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Газтрансбанк»
- Адрес
- 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321
- ОГРН
- 1020100002955
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 279-03-05 — горячая линия для Майкопа
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