Вход

Солидный

Газтрансбанк,

Газтрансбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
550 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
6 021
Ставка
8%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
550 дней
от 50 000 ₽ 8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5000 рублей; в течение 90 календарных дней с даты открытия депозита

Частичное снятие
возможно

максимальный лимит частичного снятия не более 50% от первоначальной суммы вклада и не более 50% от каждой суммы доп. взноса

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

с 366 по 549 день по ставке 5% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
23.01.2019 15:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Солидный» в 2 городах России
1 834
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Газтрансбанк»
Адрес
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321
ОГРН
1020100002955
Отделения и банкоматы
в вашем городе Краснодар
Отделения 4
Банкоматы 6
посмотреть на карте
Телефоны
(861) 279-03-05 — горячая линия для Майкопа

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Надежный 7,5 50 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный 7 10 000 ₽ Посмотреть
Удобный 7 10 000 ₽ Посмотреть
Спринтер 6,75 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 4,5 1 000 ₽ Посмотреть
Валютный+ 1,5 100 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще