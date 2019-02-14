Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5000 рублей; в течение 90 календарных дней с даты открытия депозита Частичное снятие возможно максимальный лимит частичного снятия не более 50% от первоначальной суммы вклада и не более 50% от каждой суммы доп. взноса Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях с 366 по 549 день по ставке 5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 23.01.2019 15:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.