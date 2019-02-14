Солидный
Газтрансбанк,
Газтрансбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
550 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 021 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|550 дней
|от 50 000 ₽
|8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
5000 рублей; в течение 90 календарных дней с даты открытия депозита
- Частичное снятие
-
возможно
максимальный лимит частичного снятия не более 50% от первоначальной суммы вклада и не более 50% от каждой суммы доп. взноса
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 366 по 549 день по ставке 5% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 15:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Солидный» в 2 городах России
1 834
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Газтрансбанк»
- Адрес
- 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321
- ОГРН
- 1020100002955
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 279-03-05 — горячая линия для Майкопа
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