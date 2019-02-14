МТС Инвестиционный
МТС Банк,
МТС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 870 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 мес.
|6 мес.
|12 мес.
|от 100 000 ₽
|7,5
|7,25
|7
максимальная сумма вклада не может превышать размер страхового взноса (страховой премии) по договору ИСЖ
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- оформление вклада возможно при условии заключения договора инвестиционного страхования жизни в любом офисе банка и предъявлении его при оформлении вклада или приобретении пая ПИФ ООО УК "Система Капитал";
- вклад может быть оформлен на сумму, не превышающую сумму полиса по договору инвестиционного страхования жизни/пая ПИФ ООО УК "Система Капитал" и в срок не позднее семи рабочих дней с даты оформления и оплаты договора инвестиционного страхования жизни/пая ПИФ ООО УК "Система Капитал"
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
-
возможно
если денежные средства находились во вкладе не менее 31 дня
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада «МТС Доходный»
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МТС Инвестиционный» в 55 городах России
60 250
Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- ОГРН
- 1027739053704
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт
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Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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|1 000 000 ₽
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