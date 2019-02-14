максимальная сумма вклада не может превышать размер страхового взноса (страховой премии) по договору ИСЖ

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия оформление вклада возможно при условии заключения договора инвестиционного страхования жизни в любом офисе банка и предъявлении его при оформлении вклада или приобретении пая ПИФ ООО УК "Система Капитал";

вклад может быть оформлен на сумму, не превышающую сумму полиса по договору инвестиционного страхования жизни/пая ПИФ ООО УК "Система Капитал" и в срок не позднее семи рабочих дней с даты оформления и оплаты договора инвестиционного страхования жизни/пая ПИФ ООО УК "Система Капитал" Пополнение нет Частичное снятие возможно если денежные средства находились во вкладе не менее 31 дня Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна на условиях вклада «МТС Доходный» Дата актуализации 11.02.2019 16:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.