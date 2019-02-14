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Доходный

Камский Коммерческий Банк,

Камский Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,75%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
1000 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
78 688
Ставка
5,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1000 дней
от 3 000 ₽ 5,25
от 500 000 ₽ 5,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
либо на лицевой счет "Универсальный-%"
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение 120 дней со дня открытия вкладного счета

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

сохранение процентов за каждый квартал

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
23.01.2019 16:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 10 городах России
1 279
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ОГРН
1021600000840
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 6
Банкоматы 8
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Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба

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