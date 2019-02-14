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Пенсионный!

Русский Стандарт,

Русский Стандарт вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
801
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 360 дней 390 дней
от 10 000 ₽ 6,25 6,5 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
выпускается карта международной системы MasterCard Worldwide
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения или справки из ПФР
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • срок внесения дополнительных взносов зависит от срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Дата актуализации
11.02.2019 13:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный!» в 85 городах России
102 341
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
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Телефоны
(495) 748-07-48

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход + 7,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход 7 30 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый доход 6,5 30 000 ₽ Посмотреть
Ежемесячный доход 6,25 30 000 ₽ Посмотреть
Универсальный 6 30 000 ₽ Посмотреть
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