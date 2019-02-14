Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно выпускается карта международной системы MasterCard Worldwide Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения или справки из ПФР Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения срок внесения дополнительных взносов зависит от срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна не более 1 раз Дата актуализации 11.02.2019 13:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.