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Пополняемый доход

Банк Зенит,

Банк Зенит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
18 838
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 30 000 ₽ 5,75 6 6 6
от 600 000 ₽ до 20 000 000 ₽ 6 6,25 6,25 6,25
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 1 000 $ 1,5 1,65 2,05 1,65
от 10 000 $ до 300 000 $ 1,6 1,75 2,15 1,75
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 1 000 € до 250 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
при сумме вклада от 250 000 рублей выпускается банковская карта Visa Gold или Mastercard Gold с технологией бесконтактных платежей и без взимания комиссии за годовое обслуживание
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

3 000 рублей, 100 долларов/евро, в безналичном порядке - без ограничений по сумме; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы или при предъявлении пенсионного удостоверения

+0,25 п.п. по вкладу в рублях

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 13:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый доход» в 29 городах России
5 755
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 59
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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