Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования при сумме вклада от 250 000 рублей выпускается банковская карта Visa Gold или Mastercard Gold с технологией бесконтактных платежей и без взимания комиссии за годовое обслуживание Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей, 100 долларов/евро, в безналичном порядке - без ограничений по сумме; не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы или при предъявлении пенсионного удостоверения +0,25 п.п. по вкладу в рублях Автопролонгация возможна Дата актуализации 12.02.2019 13:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.