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Все просто

СМП Банк,

СМП Банк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1096 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
268 422
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1096 дней
от 1 000 ₽ 5,1
от 250 000 ₽ 5,25
от 1 500 000 ₽ 5,5
1096 дней
от 50 $ 2,9
от 5 000 $ 3,05
от 25 000 $ 3,15
1096 дней
от 50 € 0,45
от 5 000 € 0,5
от 25 000 € 0,55
  • проценты начисляются по периодам: в рублях - от 3,1 до 7,5%;
  • в долларах - от 2,4 до 3,65%;
  • в евро - от 0,4 до 0,6%;
  • указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • со 181 дня в рамках каждого временного периода - 75% от ставки по договору данного временного периода;
  • по истечении каждого временного периода - 100% от ставки по договору истекшего временного периода
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
  • +0,25 п.п. в рублях при открытии в интернет-банке, при наличии пенсионного удостоверения и зарплатным клиентам
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
23.01.2019 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Все просто» в 39 городах России
15 013
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Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
Адрес
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Сайт
www.smpbank.ru
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 51
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Телефоны
8 800 555-25-55 — единая справочная служба
8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт

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