Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях со 181 дня в рамках каждого временного периода - 75% от ставки по договору данного временного периода;

по истечении каждого временного периода - 100% от ставки по договору истекшего временного периода Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях +0,25 п.п. в рублях при открытии в интернет-банке, при наличии пенсионного удостоверения и зарплатным клиентам Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 23.01.2019 16:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.