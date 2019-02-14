Все просто
СМП Банк,
СМП Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1096 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
268 422 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|1096 дней
|от 1 000 ₽
|5,1
|от 250 000 ₽
|5,25
|от 1 500 000 ₽
|5,5
|1096 дней
|от 50 $
|2,9
|от 5 000 $
|3,05
|от 25 000 $
|3,15
|1096 дней
|от 50 €
|0,45
|от 5 000 €
|0,5
|от 25 000 €
|0,55
- проценты начисляются по периодам: в рублях - от 3,1 до 7,5%;
- в долларах - от 2,4 до 3,65%;
- в евро - от 0,4 до 0,6%;
- указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- со 181 дня в рамках каждого временного периода - 75% от ставки по договору данного временного периода;
- по истечении каждого временного периода - 100% от ставки по договору истекшего временного периода
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
- +0,25 п.п. в рублях при открытии в интернет-банке, при наличии пенсионного удостоверения и зарплатным клиентам
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 23.01.2019 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Все просто» в 39 городах России
15 013
Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
- Адрес
- 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- Сайт
- www.smpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-25-55 — единая справочная служба8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт
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