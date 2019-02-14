Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%) Пополнение возможно Частичное снятие возможно неснижаемый остаток для минимальной суммы 1000 рублей, 50 долларов/евро - 30000 рублей, 500 долларов/евро;

для минимальной суммы 250000, 1500000 рублей или 5000, 25000 долларов/евро равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях со 181 дня в рамках каждого временного периода - 75% от ставки по договору данного временного периода;

по истечении каждого временного периода - 100% от ставки по договору истекшего временного периода Увеличение ставки возможно при увеличении суммы, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях +0,25 п.п. ко вкладу в рублях при открытии через интернет-банк,при наличии пенсионного удостоверения и зарплатным клиентам Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 23.01.2019 16:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.