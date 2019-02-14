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Все возможно

СМП Банк,

СМП Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1096 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
216 371
Ставка
4,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1096 дней
от 1 000 ₽ 4,1
от 250 000 ₽ 4,25
от 1 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽ 4,5
1096 дней
от 50 $ 2,4
от 5 000 $ 2,55
от 25 000 $ 2,65
1096 дней
от 50 € 0,25
от 5 000 € 0,3
от 25 000 € 0,35
  • проценты начисляются по периодам: в рублях - от 2,1 до 6,5%;
  • в долларах - от 1,9 до 3,15%;
  • в евро - от 0,2 до 0,4%;
  • указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
  • неснижаемый остаток для минимальной суммы 1000 рублей, 50 долларов/евро - 30000 рублей, 500 долларов/евро;
  • для минимальной суммы 250000, 1500000 рублей или 5000, 25000 долларов/евро равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • со 181 дня в рамках каждого временного периода - 75% от ставки по договору данного временного периода;
  • по истечении каждого временного периода - 100% от ставки по договору истекшего временного периода
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
  • +0,25 п.п. ко вкладу в рублях при открытии через интернет-банк,при наличии пенсионного удостоверения и зарплатным клиентам
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
23.01.2019 16:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Все возможно» в 39 городах России
10 436
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Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
Адрес
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Сайт
www.smpbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 27
Банкоматы 51
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Телефоны
8 800 555-25-55 — единая справочная служба
8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт

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