Параметры вклада Выплата процентов в конце срока или ежемесячно на счёт банковской карты по желанию вкладчика, возможно ежемесячное получение процентов Капитализация нет Особые условия вклад открывается при соблюдении следующего условия: закончился срок действия имеющегося срочного вклада в банке и вклад не востребован вкладчиком;

у вкладчика имеется действующий вклад, открытый на срок 367 дней и более, с момента открытия которого прошло не менее 91 дня Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма 10 000 рублей; до 100 000 рублей в течение календарного месяца Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по вкладу сроком 730 дней - по ставке 5,5% годовых по истечении 368 дней Автопролонгация возможна Дата актуализации 01.02.2019 11:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.