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Удачный год

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Валюта
RUB
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 186 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
6 898
Ставка
6,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
186 дней 372 дня
от 1 000 ₽ 6,4 6,5
от 100 000 ₽ 6,5 6,6
Параметры вклада
Срок действия
по 30.06.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • от 1 до 31 дня - 2%;
  • от 32 до 93 дней - 4,75%;
  • от 94 до 186 дней - 5%;
  • от 187 до 279 дней - 5,25%;
  • от 280 до 371 дня - 5,5% годовых
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
17.01.2019 15:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удачный год» в 2 городах России
1 310
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Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Адрес
420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 9
Банкоматы 16
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Телефоны
(843) 238-03-39

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