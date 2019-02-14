Удачный год
ИК Банк,
ИК Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 186 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 898 ₽
Ставка
6,6%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|186 дней
|372 дня
|от 1 000 ₽
|6,4
|6,5
|от 100 000 ₽
|6,5
|6,6
Параметры вклада
- Срок действия
- по 30.06.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- от 1 до 31 дня - 2%;
- от 32 до 93 дней - 4,75%;
- от 94 до 186 дней - 5%;
- от 187 до 279 дней - 5,25%;
- от 280 до 371 дня - 5,5% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 17.01.2019 15:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удачный год» в 2 городах России
1 310
Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
- Адрес
- 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 238-03-39
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Срочный вклад для детей-инвалидов
|7
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|7
|200 000 ₽
|Посмотреть
|Отличные новости
|6,75
|500 000 ₽
|Посмотреть
|Универсальный
|6,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Выгодный
|6,13
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|5,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Антикризисный
|1
|10 000 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть