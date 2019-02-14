Параметры вклада Срок действия по 30.06.2019 Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 1 до 31 дня - 2%;

от 32 до 93 дней - 4,75%;

от 94 до 186 дней - 5%;

от 187 до 279 дней - 5,25%;

от 280 до 371 дня - 5,5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 17.01.2019 15:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.