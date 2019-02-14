Параметры вклада Срок действия по 30.06.2019 Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования по ставке 0,5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 17.01.2019 15:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.