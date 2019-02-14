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Валюта
RUB
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 186 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
35 292
Ставка
6,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
186 дней 372 дня
от 1 000 ₽ 6,5 6,7
от 500 000 ₽ 6,6 6,75
Параметры вклада
Срок действия
по 30.06.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

по ставке 0,5% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
17.01.2019 15:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отличные новости» в 2 городах России
1 591
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Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Адрес
420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
ОГРН
1021600000751
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Телефоны
(843) 238-03-39

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