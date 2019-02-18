Вклад на миллион
Крона-Банк,
Крона-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
297 ₽
Ставка
3,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|от 100 000 ₽ до 1 000 000 ₽
|3,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- максимальная сумма
до максимальной суммы вклада ( 1 млн рублей)
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 15.02.2019 17:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад на миллион» в 3 городах России
1 266
Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
- Адрес
- 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
- ОГРН
- 1023800000245
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
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(3952) 25-25-05
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