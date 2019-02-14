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Накопительный

Первоуральскбанк,

Первоуральскбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 90 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
33
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
90 дней 181 день 367 дней
от 1 000 ₽ 5,5 6,5 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 16:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 3 городах России
2 187
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Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
Адрес
623109, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
ОГРН
1026600001823
Сайт
www.pervbank.ru
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Телефоны
(3439) 22-82-82

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