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Премиальный

Ситибанк,

Ситибанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 023
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес. 12 мес.
от 20 000 ₽ 4,5 5
  • процентные ставки указаны с учетом премиальной ставки;
  • основная ставка по вкладу составляет 2% годовых;
  • премиальная ставка для шести месяцев - 2,5% годовых и для 12 месяцев - 3% годовых
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • остаток средств во вкладе на последний календарный день месяца должен превышать остаток на последний календарный день предыдущего месяца на сумму не менее 20 000 рублей
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
29.01.2019 14:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный» в 8 городах России
7 008
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
Сайт
www.citibank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба

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