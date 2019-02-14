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Залоговый

Юг-Инвестбанк,

Юг-Инвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 395 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
649
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
395 дней 735 дней 1100 дней 1470 дней 1830 дней
от 10 000 ₽ 6 6 6 6 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

свыше 395 дней — процентная ставка за полные месяцы сохраняется

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Залоговый» в 26 городах России
1 341
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
Отделения и банкоматы
в вашем городе Краснодар
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(861) 259-66-56

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