Залоговый
Юг-Инвестбанк,
Юг-Инвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 395 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
649 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|395 дней
|735 дней
|1100 дней
|1470 дней
|1830 дней
|от 10 000 ₽
|6
|6
|6
|6
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
свыше 395 дней — процентная ставка за полные месяцы сохраняется
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 17:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Залоговый» в 26 городах России
1 341
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 259-66-56
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Для посетителей Банки.ру
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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