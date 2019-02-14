Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия открывается при наличии у клиента заключенного и оплаченного договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в банке в день заключения договора вклада Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок 91 или 181 день Дата актуализации 28.01.2019 13:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.