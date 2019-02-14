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Двойной доход (договор ИСЖ на пять лет)

Связь-Банк,

Связь-Банк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 8,80%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
658
Ставка
8,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 мес. 6 мес.
от 30 000 ₽ 8,8 8,8
  • процентные ставки указаны при заключении договора ИСЖ на срок пять лет;
  • сумма вклада не может превышать сумму договора по ИСЖ
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается при наличии у клиента заключенного и оплаченного договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в Банке в день заключения договора вклада
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок 91 или 181 день
Дата актуализации
28.01.2019 13:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Двойной доход (договор ИСЖ на пять лет)» в 65 городах России
24 482
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
ОГРН
1027700159288
Сайт
www.sviaz-bank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
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