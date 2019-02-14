Двойной доход (договор ИСЖ на пять лет)
Связь-Банк,
Связь-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,80%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
658 ₽
Ставка
8,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 мес.
|6 мес.
|от 30 000 ₽
|8,8
|8,8
- процентные ставки указаны при заключении договора ИСЖ на срок пять лет;
- сумма вклада не может превышать сумму договора по ИСЖ
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии у клиента заключенного и оплаченного договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в Банке в день заключения договора вклада
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок 91 или 181 день
- Дата актуализации
- 28.01.2019 13:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Двойной доход (договор ИСЖ на пять лет)» в 65 городах России
24 482
Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- ОГРН
- 1027700159288
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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