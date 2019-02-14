Оптимальный
Эксперт Банк,
Эксперт Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 270 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 655 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|270 дней
|1 год 1 день
|от 100 000 ₽ до 1 400 000 ₽
|5
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 13:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 7 городах России
15 598
Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
- Адрес
- 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
- Сайт
- www.expertbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Омск
- Телефоны
-
8 800 333-11-50 — единая справочная служба
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