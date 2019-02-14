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Оптимальный

Эксперт Банк,

Эксперт Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 270 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
5 655
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
270 дней 1 год 1 день
от 100 000 ₽ до 1 400 000 ₽ 5 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
08.02.2019 13:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 7 городах России
15 598
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Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
Адрес
644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
Сайт
www.expertbank.com
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Телефоны
8 800 333-11-50 — единая справочная служба

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