Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента капитализация процентов предусмотрена для вкладов в рублях Специальный вклад private Особые условия вклад может быть открыт при наличии пакета услуг "Ультра" Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются в зависимости от фактического срока нахождения средств во вкладе - до 4,5% в рублях и 0,75% годовых в долларах Автопролонгация невозможна Дата актуализации 18.01.2019 11:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.