Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад private Особые условия вклад может быть открыт при наличии пакета услуг "Ультра" Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 30 000 рублей, 1 000 долларов/евро;

не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 18.01.2019 11:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.