Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад для своих Особые условия вклад открывается только постоянным вкладчикам при условии закрытия действующего вклада Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течении 180 дней с даты открытия вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 21.01.2019 19:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.