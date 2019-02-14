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Замороженный процент

Союз,

Союз вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
7 539
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 100 000 ₽ 7,5

четыре периода начисления процентов: с 1-го по 93-й день - 7%, с 94-го по 183-й день - 7,25%, с 184-го по 273-й день - 7,5%, с 274-го по 367-й день - 8,25%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,25%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные ранее проценты не пересчитываются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 11:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Замороженный процент» в 21 городе России
8 835
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Справочная информация
АО «Банк «Союз»
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Сайт
www.banksoyuz.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 9
Банкоматы 38
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Телефоны
8 800 100-33-22 — единая справочная служба
(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Двойная выгода (в конце срока) 8,25 50 000 ₽ Посмотреть
Двойная выгода (ежемесячно) 8 50 000 ₽ Посмотреть
Комфортный статус 7,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Классический (в конце срока) 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (пенсионный, в конце срока) 7,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Классический (ежемесячно) 7,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (пенсионный, ежемесячно) 7 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (в конце срока) 7 1 400 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 6,92 100 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (ежемесячно) 6,75 1 400 000 ₽ Посмотреть
Комфортный (в конце срока) 6,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Комфортный (ежемесячно) 6,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 5,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
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