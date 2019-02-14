Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

четыре периода начисления процентов: с 1-го по 93-й день - 7%, с 94-го по 183-й день - 7,25%, с 184-го по 273-й день - 7,5%, с 274-го по 367-й день - 8,25%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств