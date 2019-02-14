Параметры вклада Выплата процентов раз в полгода Капитализация раз в полгода по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях Увеличение ставки возможно при других условиях на 0,05 п.п. при открытии через интернет-банк или устройства самообслуживания Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 08.02.2019 10:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.