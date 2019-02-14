Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или по достижению пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 30 000 рублей; в течение девяти месяцев с даты открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 21.01.2019 19:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.