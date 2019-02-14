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Пенсионный - Накопительный

Тексбанк,

Тексбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
704
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 274 дня 367 дней
от 10 000 ₽ 5,9 6,4 6,5 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или по достижению пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

30 000 рублей; в течение девяти месяцев с даты открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 19:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный - Накопительный» в 4 городах России
2 075
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Справочная информация
АО «Тексбанк»
Адрес
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 99
Сайт
www.texbank.ru
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Телефоны
(8782) 21-22-23

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