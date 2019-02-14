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МТС Премиальный Плюс

МТС Банк,

МТС Банк вклад

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Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 6 000 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
1 559 486
Ставка
7,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
12 мес. 18 мес. 24 мес.
от 6 000 000 ₽ 7,7 7,4 7,3
от 20 000 000 ₽ 7,8 7,45 7,35
12 мес. 18 мес. 24 мес.
от 100 000 $ 2,9 3 3,2
от 300 000 $ 3 3,1 3,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
11.02.2019 16:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МТС Премиальный Плюс» в 55 городах России
7 616
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
Сайт
www.mtsbank.ru
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Телефоны
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