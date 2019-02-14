МТС Премиальный Плюс
МТС Банк,
МТС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 6 000 000 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 559 486 ₽
Ставка
7,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|12 мес.
|18 мес.
|24 мес.
|от 6 000 000 ₽
|7,7
|7,4
|7,3
|от 20 000 000 ₽
|7,8
|7,45
|7,35
|12 мес.
|18 мес.
|24 мес.
|от 100 000 $
|2,9
|3
|3,2
|от 300 000 $
|3
|3,1
|3,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МТС Премиальный Плюс» в 55 городах России
7 616
Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт
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