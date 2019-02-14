в случае совершения расходных операций по вкладу в течение срока его хранения процентная ставка составит 4% на 181 день и 5% на 367 дней

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно по истечении 30 дней с момента открытия вклада Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 01.02.2019 13:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.