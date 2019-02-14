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Зимний клад

Кранбанк,

Кранбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
446
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 15 000 ₽ 6 5,5

в случае совершения расходных операций по вкладу в течение срока его хранения процентная ставка составит 4% на 181 день и 5% на 367 дней

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

по истечении 30 дней с момента открытия вклада

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.02.2019 13:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зимний клад» в 8 городах России
1 450
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Справочная информация
АО «Кранбанк»
Адрес
153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
Сайт
www.kranbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
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Телефоны
8 800 100-50-04 — единая справочная служба

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