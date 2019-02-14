Пенсионный пополняемый
Кубань Кредит вкладВсе вклады банка
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Измените параметры расчета
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 до 545 дней
|от 546 до 1100 дней
|от 1 000 ₽
|6
|6,7
|6
|5,5
|5
|от 150 000 ₽
|6,25
|7,05
|6,5
|6
|5,75
|от 1 000 000 ₽
|6,5
|7,1
|6,75
|6,5
|6
по вкладам открытым на срок от 271 дня и более процентные ставки устанавливаются отдельно на сумму вклада, указанную в договоре при его открытии, и сумму каждого дополнительного взноса
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей - через кассу банка, при прочих условиях - без ограничений
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
вкладчикам, в целях безналичного перечисления денежных средствсо счета вклада для оплаты недвижимого имущества, приобретаемого у застройщиков - партнеров Банка, в том числе приобретаемого третьими лицами, на основании договора участия в долевом строительстве, уступки права требования, купли-продажи, в независимости от формы расчетов по сделке, проценты уплачиваются по ставке, установленной договором вклада, за исключением процентов за текущий месяц востребования вклада, которые выплачиваются по ставке вклада «До востребования»,действующей на дату досрочного востребования вклада
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы или при других условиях
+0,1 п.п. для клиентов, получающих пенсию в КБ «Кубань Кредит»
- Автопролонгация
-
возможна
на срок 91-180 дней - три раза, на срок 181-270 дней - два раза
- Дата актуализации
- 07.02.2019 14:48
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Сайт
- kk.bank
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
8 800 555-25-18 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|История успеха
|7,7
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Сберегательный
|7,15
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный сберегательный
|7,15
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Пополняемый
|7,1
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Детский
|7
|3 000 000 ₽
|Посмотреть
|Квартирный
|6,48
|3 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный специальный
|5,5
|10 ₽
|Посмотреть
|Управляемый
|3,88
|10 ₽
|Посмотреть