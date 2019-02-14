Сохрани доходность
Еврофинанс Моснарбанк,
Еврофинанс Моснарбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 2 500 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
175 899 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 181 до 270 дней
|от 367 дней
|от 2 500 000 ₽
|6,75
|7
|от 181 до 270 дней
|от 367 дней
|от 100 000 $
|1,75
|2,05
|от 181 до 270 дней
|от 367 дней
|от 100 000 €
|0,1
|0,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- для открытия вклада необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и СНИЛС (при наличии)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
менее половины срока (до 90/180 дней) - по ставке вклада "До востребования", более половины срока (свыше 90/180 дней) - в размере 2/3 процентной ставки, действующей по вкладу на момент размещения
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 17.01.2019 15:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сохрани доходность» в 1 городе России
1 614
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Еврофинанс Моснарбанк»
- Адрес
- 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
- Сайт
- www.evrofinance.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-86-00 — единая справочная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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|Название
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|Мин. сумма
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|8,15
|5 000 000 ₽
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|Ежемесячный доход
|7,55
|5 000 000 ₽
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|Пополняемый
|7,05
|5 000 000 ₽
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|Срочный в долларах и евро
|3,3
|1 000 000 $
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