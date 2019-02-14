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Сохрани доходность

Еврофинанс Моснарбанк,

Еврофинанс Моснарбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 2 500 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
175 899
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 181 до 270 дней от 367 дней
от 2 500 000 ₽ 6,75 7
от 181 до 270 дней от 367 дней
от 100 000 $ 1,75 2,05
от 181 до 270 дней от 367 дней
от 100 000 € 0,1 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • для открытия вклада необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и СНИЛС (при наличии)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

менее половины срока (до 90/180 дней) - по ставке вклада "До востребования", более половины срока (свыше 90/180 дней) - в размере 2/3 процентной ставки, действующей по вкладу на момент размещения

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
17.01.2019 15:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сохрани доходность» в 1 городе России
1 614
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Еврофинанс Моснарбанк»
Адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Сайт
www.evrofinance.ru
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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Ежемесячный доход 7,55 5 000 000 ₽ Посмотреть
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