Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях капитализированные проценты по вкладу сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 29.01.2019 15:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.