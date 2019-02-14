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Перспектива

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Валюта
RUB
Ставка
5,70%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
368 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 180
Ставка
5,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
368 дней
от 20 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 5,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

5 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за полный квартал сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 16:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспектива» в 2 городах России
1 406
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
Адрес
614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пермь
Отделения 19
Банкоматы 0
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Телефоны
(342) 236-07-72

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
12 месяцев 7,15 15 000 ₽ Посмотреть
26 6,3 500 000 ₽ Посмотреть
Классический 5,7 10 000 ₽ Посмотреть
Признание 5,5 3 000 ₽ Посмотреть
Срочный (рубли) 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 5,35 10 000 ₽ Посмотреть
Практичный Максимум 5,3 10 000 ₽ Посмотреть
Практичный 5,2 20 000 ₽ Посмотреть
Горячий процент 4,75 10 000 ₽ Посмотреть
Срочный на 31 день 4,2 500 000 ₽ Посмотреть
Срочный (валюта) 0,5 300 $ Посмотреть
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