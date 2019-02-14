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Верное решение

Межрегиональный промышленно-строительный банк,

Межрегиональный промышленно-строительный банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
420 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
86
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
420 дней
от 1 000 ₽ 7,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
каждые 60 дней
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
каждые 60 дней
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за все полные процентные периоды (60 дней) выплачиваются по ставке вклада

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 15:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Верное решение» в 9 городах России
1 278
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Адрес
430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
ОГРН
1021300001656
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 4
Банкоматы 25
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Телефоны
(8342) 29-79-79

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