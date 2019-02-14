Верное решение
Межрегиональный промышленно-строительный банк,
Межрегиональный промышленно-строительный банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
420 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
86 ₽
Ставка
7,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|420 дней
|от 1 000 ₽
|7,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
каждые 60 дней
- Капитализация
-
ежемесячно
по выбору клиента
каждые 60 дней
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за все полные процентные периоды (60 дней) выплачиваются по ставке вклада
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 15:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Верное решение» в 9 городах России
1 278
Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
- Адрес
- 430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
- ОГРН
- 1021300001656
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 29-79-79
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