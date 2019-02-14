Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на счёт банковской карты к банковскому счёту для расчётов физических лиц оформляется карта «Халва» Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 18.01.2019 10:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.