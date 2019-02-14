Постоянный доход
Совкомбанк,
Совкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 024 ₽
Ставка
6,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|730 дней
|1095 дней
|от 30 000 ₽
|5,8
|6,2
|6,2
|6,2
|6,6
|6,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
к банковскому счёту для расчётов физических лиц оформляется карта «Халва»
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- максимальная сумма
1 000 рублей; сумма всех дополнительных взносов не может превышать первоначальную сумму, внесённую в течение 10 календарных дней с момента открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 18.01.2019 10:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Постоянный доход» в 1009 городах России
21 255
Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
- Адрес
- 156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
- ОГРН
- 1144400000425
- Сайт
- www.sovcombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кострома
- Телефоны
-
8 800 100-00-06 — единая справочная служба
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-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|7,65
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|Удобный
|7,55
|50 000 ₽
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|Автомобильный
|6,6
|30 000 ₽
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|Свободный
|6,4
|10 000 000 ₽
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|Максимальный доход (в валюте)
|3,5
|500 000 $
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|Удобный (в валюте)
|3,4
|500 000 $
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|Постоянный доход (в валюте)
|3,1
|500 000 $
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|Всегда под рукой (в валюте)
|0,5
|5 000 $
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