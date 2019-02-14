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Постоянный доход

Совкомбанк,

Совкомбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
6 024
Ставка
6,7%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней 730 дней 1095 дней
от 30 000 ₽ 5,8 6,2 6,2 6,2 6,6 6,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
к банковскому счёту для расчётов физических лиц оформляется карта «Халва»
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма

1 000 рублей; сумма всех дополнительных взносов не может превышать первоначальную сумму, внесённую в течение 10 календарных дней с момента открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
18.01.2019 10:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Постоянный доход» в 1009 городах России
21 255
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Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
Адрес
156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
ОГРН
1144400000425
Сайт
www.sovcombank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Кострома
Отделения 7
Банкоматы 8
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Телефоны
8 800 100-00-06 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Максимальный доход (в валюте) 3,5 500 000 $ Посмотреть
Удобный (в валюте) 3,4 500 000 $ Посмотреть
Постоянный доход (в валюте) 3,1 500 000 $ Посмотреть
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