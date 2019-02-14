Максимальный_2018
Московское Ипотечное Агентство,
Московское Ипотечное Агентство вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,35%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 180 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 388 ₽
Ставка
7,35%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|180 дней
|367 дней
|от 100 000 ₽
|7
|7,35
|180 дней
|367 дней
|от 15 000 $
|2,25
|2,5
|180 дней
|367 дней
|от 10 000 €
|0,25
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 16:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный_2018» в 1 городе России
5 660
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
- Сайт
- www.mia.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 380-30-408 800 707-20-38 — единая справочная служба
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