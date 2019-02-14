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Максимальный_2018

Московское Ипотечное Агентство,

Московское Ипотечное Агентство вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,35%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
7 388
Ставка
7,35%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
180 дней 367 дней
от 100 000 ₽ 7 7,35
180 дней 367 дней
от 15 000 $ 2,25 2,5
180 дней 367 дней
от 10 000 € 0,25 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.02.2019 16:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный_2018» в 1 городе России
5 660
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
Адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
Сайт
www.mia.ru
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Телефоны
(495) 380-30-40
8 800 707-20-38 — единая справочная служба

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