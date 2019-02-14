Накопительный_2018
Московское Ипотечное Агентство,
Московское Ипотечное Агентство вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,54%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1096 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
21 612 ₽
Ставка
6,54%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1096 дней
|от 100 000 ₽
|6,54
- четыре периода начисления процентов: с 1 по 180-й день - 6,75%;
- с 181 по 367-й день - 7%;
- с 368 по 730-й день - 6,5%;
- с 731 по 1096-й день - 6,25%;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 16:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный_2018» в 1 городе России
1 658
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
- Сайт
- www.mia.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 380-30-408 800 707-20-38 — единая справочная служба
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