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Накопительный_2018

Московское Ипотечное Агентство,

Московское Ипотечное Агентство вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,54%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1096 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
21 612
Ставка
6,54%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1096 дней
от 100 000 ₽ 6,54
  • четыре периода начисления процентов: с 1 по 180-й день - 6,75%;
  • с 181 по 367-й день - 7%;
  • с 368 по 730-й день - 6,5%;
  • с 731 по 1096-й день - 6,25%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.02.2019 16:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный_2018» в 1 городе России
1 658
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
Адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
Сайт
www.mia.ru
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Телефоны
(495) 380-30-40
8 800 707-20-38 — единая справочная служба

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