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Активный

Московское Ипотечное Агентство,

Московское Ипотечное Агентство вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,35%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 90 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
39 437
Ставка
6,35%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
90 дней 180 дней 367 дней
от 50 000 ₽ 5,35 5,6 5,85
от 100 000 ₽ 5,6 5,85 6,1
от 600 000 ₽ 5,85 6,1 6,35

максимальная сумма вклада ограничена 20-кратным размером неснижаемого остатка по вкладу

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
  • 10 000 рублей;
  • за исключением последних 30 календарных дней;
  • в день пополнения вклада его сумма (остаток на счете) не должен превышать 20-кратный размер неснижаемого остатка по вкладу
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.02.2019 16:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Активный» в 1 городе России
1 982
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
Адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
Сайт
www.mia.ru
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Телефоны
(495) 380-30-40
8 800 707-20-38 — единая справочная служба

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