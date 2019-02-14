Активный
Московское Ипотечное Агентство,
Московское Ипотечное Агентство вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,35%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 90 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
39 437 ₽
Ставка
6,35%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|90 дней
|180 дней
|367 дней
|от 50 000 ₽
|5,35
|5,6
|5,85
|от 100 000 ₽
|5,6
|5,85
|6,1
|от 600 000 ₽
|5,85
|6,1
|6,35
максимальная сумма вклада ограничена 20-кратным размером неснижаемого остатка по вкладу
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно
- 10 000 рублей;
- за исключением последних 30 календарных дней;
- в день пополнения вклада его сумма (остаток на счете) не должен превышать 20-кратный размер неснижаемого остатка по вкладу
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 16:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Активный» в 1 городе России
1 982
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
- Сайт
- www.mia.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 380-30-408 800 707-20-38 — единая справочная служба
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Максимальный_2018
|7,35
|100 000 ₽
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|Премиальный
|6,9
|3 000 000 ₽
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|Накопительный_2018
|6,54
|100 000 ₽
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