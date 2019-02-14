Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 100 000 рублей;

за исключением последних 30 календарных дней;

сумма вклада (остаток на счете) не должен превышать 20-кратный размер неснижаемого остатка по вкладу Частичное снятие возможно с 31 дня срока действия вклада Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 07.02.2019 16:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.