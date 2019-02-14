Премиальный
Московское Ипотечное Агентство,
Московское Ипотечное Агентство вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,90%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
214 812 ₽
Ставка
6,9%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 3 000 000 ₽
|6,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 100 000 рублей;
- за исключением последних 30 календарных дней;
- сумма вклада (остаток на счете) не должен превышать 20-кратный размер неснижаемого остатка по вкладу
- Частичное снятие
-
возможно
с 31 дня срока действия вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный» в 1 городе России
1 723
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
- Сайт
- www.mia.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 380-30-408 800 707-20-38 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Максимальный_2018
|7,35
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный_2018
|6,54
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Активный
|6,35
|600 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть