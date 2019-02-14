Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 50 000 рублей;

не позднее 91 дня до окончания срока действия договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные/капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 07.02.2019 10:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.