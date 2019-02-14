Люкс особый
Актив Банк,
Актив Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,30%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
227 687 ₽
Ставка
7,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 3 000 000 ₽
|7,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 50 000 рублей;
- не позднее 91 дня до окончания срока действия договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 10:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Люкс особый» в 12 городах России
1 270
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
- Адрес
- 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 47-52-70
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