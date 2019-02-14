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Люкс мой день

Актив Банк,

Актив Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
233 694
Ставка
7,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 31 до 60 дней от 61 до 90 дней от 91 до 120 дней от 121 до 180 дней от 181 до 240 дней от 241 до 300 дней от 301 до 365 дней 367 дней
от 3 000 000 ₽ 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,4 7,6 7,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

50 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.02.2019 10:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Люкс мой день» в 12 городах России
1 421
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
Адрес
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 9
Банкоматы 15
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Телефоны
(8342) 47-52-70

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Люкс доверительный 7,5 3 000 000 ₽ Посмотреть
Выгодный 7,5 1 000 ₽ Посмотреть
Актуальный 7,4 1 000 ₽ Посмотреть
Люкс особый 7,3 3 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход 6,8 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,8 1 000 ₽ Посмотреть
Доход шесть раз в год 6,7 1 000 ₽ Посмотреть
Гарантированный доход 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Лучший 6,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Актив 5,8 1 000 ₽ Посмотреть
Долгосрочный 5,7 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный процент 5,5 100 ₽ Посмотреть
Быстрый доход 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 2 1 000 ₽ Посмотреть
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