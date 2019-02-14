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Пенсионный доход

Газпромбанк,

Газпромбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,10%
Сумма
от 500 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
31
Ставка
6,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 500 ₽ 6,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • иные

только в порядке безналичного перевода со счетов организаций, осуществляющих пенсионное обеспечение (в т.ч. негосударственное пенсионное обеспечение)

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 11:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход» в 213 городах России
10 689
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 207
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Телефоны
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив
(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
(495) 913-74-74

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Перспектива (доля в ИСЖ 75-99,9%) 9,2 50 000 ₽ Посмотреть
На будущее 9 1 000 000 ₽ Посмотреть
На вершине (доля в НСЖ 20-29,9%) 8,6 50 000 ₽ Посмотреть
Перспектива (доля в ИСЖ 50-74,9%) 8,6 50 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный доход 8,2 1 000 000 ₽ Посмотреть
Перспектива (доля в ИСЖ 25-49,9%) 7,6 50 000 ₽ Посмотреть
Сбережения 7,5 300 000 ₽ Посмотреть
Пенсионные сбережения 7,5 15 000 ₽ Посмотреть
Ваш успех 7,45 300 000 ₽ Посмотреть
Процент выше 7 100 000 ₽ Посмотреть
Двери открыты 7 300 000 ₽ Посмотреть
На жизнь 6,6 1 000 000 ₽ Посмотреть
ГАЗФОНД - Пенсионный 6,6 100 ₽ Посмотреть
Накопительный счет 6,2 5 000 ₽ Посмотреть
Бизнес 6,1 1 000 000 ₽ Посмотреть
Двери открыты (доллары) 3,25 1 000 $ Посмотреть
Валютный доход 2,8 1 000 $ Посмотреть
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