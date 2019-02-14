Максимальный доход с Халвой
Совкомбанк,
Совкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,65%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
12 963 ₽
Ставка
8,65%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|91 день
|181 день
|271 день
|365 дней
|730 дней
|1095 дней
|от 50 000 ₽
|7,1
|7,5
|7,6
|7,6
|7,6
|8,25
|8,65
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
на счёт банковской карты
на карту «Халва»
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии карты "Халва";
- в течение действия договора вкладчик должен ежемесячно совершать пять покупок на общую сумму от 10 000 рублей за счёт заёмных либо собственных средств в любых магазинах, в том числе и не входящих в список партнёров;
- отсутствие просроченной задолженности по карте «Халва»
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 12:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход с Халвой» в 1009 городах России
406 641
Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
- Адрес
- 156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
- ОГРН
- 1144400000425
- Сайт
- www.sovcombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кострома
- Телефоны
-
8 800 100-00-06 — единая справочная служба
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Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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|6,6
|30 000 ₽
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|Свободный
|6,4
|10 000 000 ₽
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|Максимальный доход (в валюте)
|3,5
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|3,4
|500 000 $
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|Постоянный доход (в валюте)
|3,1
|500 000 $
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|Всегда под рукой (в валюте)
|0,5
|5 000 $
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