Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на счёт банковской карты на карту «Халва» Капитализация нет Особые условия вклад открывается при наличии карты "Халва";

в течение действия договора вкладчик должен ежемесячно совершать пять покупок на общую сумму от 10 000 рублей за счёт заёмных либо собственных средств в любых магазинах, в том числе и не входящих в список партнёров;

отсутствие просроченной задолженности по карте «Халва» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 12.02.2019 12:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.