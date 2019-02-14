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Стратегический

Банк ДОМ.РФ,

Банк ДОМ.РФ вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
121 684
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 395 дней
от 500 000 ₽ 7 7,3
от 1 500 000 ₽ 7,2 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • в день открытия вклада заключается договор инвестиционного страхования жизни с ООО «ОСЖ «РЕСО-Гарантия или договор накопительного страхования жизни с ООО «СК «Ренессанс Жизнь»;
  • cумма вклада меньше или равна трехкратному размеру страховой премии по договору ИСЖ или 10-и кратному размеру страховой премии по договору НСЖ
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
23.01.2019 15:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегический» в 27 городах России
24 564
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Сайт
domrfbank.ru
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба

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