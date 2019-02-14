Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия в день открытия вклада заключается договор инвестиционного страхования жизни с ООО «ОСЖ «РЕСО-Гарантия или договор накопительного страхования жизни с ООО «СК «Ренессанс Жизнь»;

cумма вклада меньше или равна трехкратному размеру страховой премии по договору ИСЖ или 10-и кратному размеру страховой премии по договору НСЖ Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 23.01.2019 15:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.