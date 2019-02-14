Стратегический
Банк ДОМ.РФ,
Банк ДОМ.РФ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
121 684 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|395 дней
|от 500 000 ₽
|7
|7,3
|от 1 500 000 ₽
|7,2
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- в день открытия вклада заключается договор инвестиционного страхования жизни с ООО «ОСЖ «РЕСО-Гарантия или договор накопительного страхования жизни с ООО «СК «Ренессанс Жизнь»;
- cумма вклада меньше или равна трехкратному размеру страховой премии по договору ИСЖ или 10-и кратному размеру страховой премии по договору НСЖ
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 15:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегический» в 27 городах России
24 564
Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
- Адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- Сайт
- domrfbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 775-86-86 — единая справочная служба
Специальные предложения
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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