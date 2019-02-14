Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно Частичное снятие возможно размеры неснижаемых остатков действуют в течение всего срока размещения вклада, установленные условиями договора;

размер неснижаемого остатка не может быть изменен клиентом во время действия договора Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях при расторжении вклада со 181 дня проценты по вкладу выплачиваются в размере 60% от ставки по договору Автопролонгация возможна Дата актуализации 18.01.2019 14:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.