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PRIME

Крайинвестбанк,

Крайинвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
314 824
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 547 дней от 548 до 730 дней от 731 до 1094 дней 1095 дней
от 1 000 000 ₽ 4,05 4,3 4,25 4,5 4,75 4,25
от 3 000 000 ₽ 4,3 4,55 4,5 4,75 5 4,5
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 547 дней от 548 до 730 дней от 731 до 1094 дней 1095 дней
от 10 000 $ 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
  • размеры неснижаемых остатков действуют в течение всего срока размещения вклада, установленные условиями договора;
  • размер неснижаемого остатка не может быть изменен клиентом во время действия договора
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при расторжении вклада со 181 дня проценты по вкладу выплачиваются в размере 60% от ставки по договору

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
18.01.2019 14:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «PRIME» в 49 городах России
1 373
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Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
Сайт
www.kibank.ru
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 84
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Телефоны
8 800 200-80-65 — справочно-информационный центр

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