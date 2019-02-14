Добрые традиции (первый период 6 месяцев)
Банк «Возрождение»,
Банк «Возрождение» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
547 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 812 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|18 мес.
|от 30 000 ₽
|6
- два периода начисления процентов: с первого по шестой месяц - 7%, с седьмого по 18-й месяц - 5,5%;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до окончания первого периода - по ставке вклада «до востребования»; по истечении первого периода - по ставке вклада
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
процентная ставка за первый период увеличивается на 0,2 п.п.:
- для пенсионеров;
- для клиентов, получающих заработную плату на карту банка;
- при открытии вклада дистанционно
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада «Высокий сезон»
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 06.02.2019 11:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Добрые традиции (первый период 6 месяцев)» в 80 городах России
4 315
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- ОГРН
- 1027700540680
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 755-00-05 — единая справочная служба
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Для посетителей Банки.ру
-
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Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
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|Традиция успеха Максимум
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|6,7
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|Добрые традиции (первый период 12 месяцев)
|6,57
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|Возрождение - Моя копилка (пенсионный)
|6,5
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|Возрождение - Моя копилка
|6,5
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|Комфортный плюс (пенсионный)
|6,5
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|Комфортный плюс
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