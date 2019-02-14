Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до окончания первого периода - по ставке вклада «до востребования»; по истечении первого периода - по ставке вклада Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях процентная ставка за первый период увеличивается на 0,2 п.п.: для пенсионеров;

для клиентов, получающих заработную плату на карту банка;

при открытии вклада дистанционно Автопролонгация возможна на условиях вклада «Высокий сезон» Открытие вклада online возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 06.02.2019 11:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.