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Пополняемый Онлайн

Россельхозбанк,

Россельхозбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,55%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
324 401
Ставка
6,55%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 180 дней 270 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней
от 3 000 ₽ 5,95 6,15 6,15 6,25 6,25 6,3 6,3 6,35 6,4
от 300 000 ₽ 6 6,2 6,2 6,3 6,3 6,35 6,35 6,4 6,45
от 700 000 ₽ 6,05 6,25 6,25 6,35 6,35 6,4 6,4 6,45 6,5
от 1 500 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,1 6,3 6,3 6,4 6,4 6,45 6,45 6,5 6,55
91 день 180 дней 270 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней
от 50 $ 1,65 3,05 3,1 3,2 3,2 3,25 3,25 3,3 3,3
от 5 000 $ 1,7 3,1 3,15 3,25 3,25 3,3 3,3 3,35 3,35
от 15 000 $ 1,75 3,15 3,2 3,3 3,3 3,35 3,35 3,4 3,4
от 25 000 $ до 300 000 $ 1,8 3,2 3,25 3,35 3,35 3,4 3,4 3,45 3,45
91 день 180 дней 270 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней
от 50 € 0,4 0,45 0,45 0,5 0,5 0,55 0,6 0,65 0,75
от 5 000 € 0,4 0,45 0,45 0,5 0,5 0,55 0,6 0,65 0,75
от 15 000 € 0,45 0,5 0,5 0,55 0,55 0,6 0,65 0,7 0,8
от 25 000 € до 300 000 € 0,45 0,5 0,5 0,55 0,55 0,6 0,65 0,7 0,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • вклад открывается через дистанционные каналы обслуживания (банкомат, информационно-платежный терминал, интернет-банк)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 3000 рублей, 50 долларов/евро;
  • не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
* по вкладам на срок 91 день - не более 3 раз; * по вкладам на иные сроки - не более 2 раз
Открытие вклада online
возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
18.01.2019 10:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый Онлайн» в 1125 городах России
26 353
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 35
Банкоматы 56
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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