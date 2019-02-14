вклад открывается через дистанционные каналы обслуживания (банкомат, информационно-платежный терминал, интернет-банк)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
минимальная сумма
срок внесения пополнения
3000 рублей, 50 долларов/евро;
не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
* по вкладам на срок 91 день - не более 3 раз;
* по вкладам на иные сроки - не более 2 раз
Открытие вклада online
возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
18.01.2019 10:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.